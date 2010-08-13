Южный подъезд к Нижнему Тагилу закрывается на реконструкцию

По сообщению ГИБДД Нижнего Тагила, 15-го августа, в воскресенье, закрывается на реконструкцию участок трассы от перекрестка Садоводов-Фестивальная до Старателя.

Проезд из города на Старатель, а также к ближайшим садам будет осуществляться через Гальянку и по объездной, уточнили в ГИБДД.