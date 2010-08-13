Южный подъезд к Нижнему Тагилу закрывается на реконструкцию
13 августа 2010, 17:49ОбществоОльга
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Первый участок, который будет реконструирован, – это автодорога из города на Старатель.
По сообщению ГИБДД Нижнего Тагила, 15-го августа, в воскресенье, закрывается на реконструкцию участок трассы от перекрестка Садоводов-Фестивальная до Старателя.
Проезд из города на Старатель, а также к ближайшим садам будет осуществляться через Гальянку и по объездной, уточнили в ГИБДД.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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