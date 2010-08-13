Жители Нижнего Тагила могут помочь людям, оставшимся без крова в результате пожаров
13 августа 2010, 17:41ОбществоОльга
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Тагильчане могут помочь людям, оставшимся без крова в результате пожаров на севере Свердловской области. Нижнетагильское отделение всероссийского добровольного пожарного общества объявило сбор гуманитарной помощи для погорельцев.
Желающие оказать помощь могут приносить как вещи первой необходимости, так и одежду, обувь, кухонную утварь, постельные принадлежности. А также продукты питания длительного хранения – крупы, сахар, чай, консервы.
Все это можно принести в нижнетагильского отделение ВДПО по адресу Карла Маркса, 5 – это район трамвайной остановки "Островского". Часы приема гуманитарной помощи – с 10-ти до 16-ти, перерыв с 12-ти до 13-ти часов. Все детали можно уточнить по телефону 24-68-22.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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