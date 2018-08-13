15 дворовых территорий Нижнего Тагила будут благоустроены в 2019 году

Благоустройство дворовых территорий в Нижнем Тагиле ведётся по намеченному графику на семи из девяти объектов. Также власти города начали формирование заявки на благоустройство дворов в 2019 году.
На прошедшем в мэрии совещании, которое возглавил врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев, «Служба заказчика городского хозяйства» доложила о ходе благоустройства дворовых территорий города.
Работы идут по графику на 7-ми из 9-ти объектов. Во дворе по улице Пархоменко, 137 пока что работают специалисты «Водоканала-НТ», а в районе улицы Выйская были выявлены проблемы, которые требуют выполнения дополнительных работ. Несмотря на это, Владислав Юрьевич подчеркнул, что подрядчики на всех территориях должны уложиться в запланированные сроки.
Муниципалитет начал формирование заявки на благоустройство 15-ти придомовых территорий на 2019 год. Из них 4 проекта уже готовы в этом году. Также планируется разработка проектно-сметной документации для благоустройства Пионерского сквера в Дзержинском районе и ТОСа «Пограничный», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.