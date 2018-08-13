Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
15 дворовых территорий Нижнего Тагила будут благоустроены в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
F4ce56d99427fdb0c7af95443868a9f5

15 дворовых территорий Нижнего Тагила будут благоустроены в 2019 году

Сегодня, 01:10Общество
Читайте
также
День города, высокие посадки и проблемы планеты: итоги недели в Нижнем Тагиле
День города-2018 в Нижнем Тагиле. Как это было?
Пустующие квартиры в Нижнем Тагиле могут быть переданы новым жильцам