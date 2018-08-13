15 дворовых территорий Нижнего Тагила будут благоустроены в 2019 году

Работы идут по графику на 7-ми из 9-ти объектов. Во дворе по улице Пархоменко, 137 пока что работают специалисты «Водоканала-НТ», а в районе улицы Выйская были выявлены проблемы, которые требуют выполнения дополнительных работ. Несмотря на это, Владислав Юрьевич подчеркнул, что подрядчики на всех территориях должны уложиться в запланированные сроки.