Более 600 полицейских следили за порядком в День города в Нижнем Тагиле

Службу по охране общественного порядка в День города несли сотрудники практически всех подразделений нижнетагильского гарнизона полиции.

Инспекторы ГИБДД обеспечивали безопасность дорожного движения, комплексные силы полиции были максимально приближены к местам проведения массовых мероприятий. Также в полном объеме был задействован аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».