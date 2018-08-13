Более 600 полицейских следили за порядком в День города в Нижнем Тагиле

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11 августа в День рождения Нижнего Тагила более 600 полицейских обеспечивали порядок в городе.
Сюжеты: Нижний Тагил
Службу по охране общественного порядка в День города несли сотрудники практически всех подразделений нижнетагильского гарнизона полиции.
Инспекторы ГИБДД обеспечивали безопасность дорожного движения, комплексные силы полиции были максимально приближены к местам проведения массовых мероприятий. Также в полном объеме был задействован аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».
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Более 600 сотрудников полиции, сотрудники Росгвардии, сотрудники добровольной народной дружины и волонтеры обеспечивали охрану мероприятий и безопасность дорожного движения во время празднования Дня города, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
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