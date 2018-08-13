Екатеринбургская епархия просит передать ей место захоронения царской семьи

Напомним, в преддверии «Царских дней» в Екатеринбурге было официально объявлено, что останки, найденные в указанном месте, принадлежат членам царской семьи. Общественники задаются вопросом, для каких религиозных нужд нужен этот земельный участок епархии, если она до сих пор не признает останки из Поросёнкова Лога.