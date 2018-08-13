Екатеринбургская епархия просит передать ей место захоронения царской семьи

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Епархия Екатеринбурга обратилась к правительству Свердловской области с просьбой передать ей Поросёнков Лог, где были найдены останки императора Николая II и его семьи.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: URA.RU
Скриншот соответствующего обращения накануне был опубликован на странице «Мемориал Романовых» в Facebook.
В документе, на котором имеется подпись начальника департамента лесного хозяйства области Олега Сандакова, содержится просьба от митрополита Кирилла передать епархии Поросёнков Лог.
Ранее было оговорено, что, вероятно, обустройством культурного объекта займётся краеведческий музей Свердловской области.
Напомним, в преддверии «Царских дней» в Екатеринбурге было официально объявлено, что останки, найденные в указанном месте, принадлежат членам царской семьи. Общественники задаются вопросом, для каких религиозных нужд нужен этот земельный участок епархии, если она до сих пор не признает останки из Поросёнкова Лога.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей