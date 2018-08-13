Флаг стоимостью 1 млн рублей будет поднят над Екатеринбургом в День города

Своё 295-летие Екатеринбург начнёт отмечать с поднятия над городом флага стоимостью 925 тыс. рублей. Именно столько готовы заплатить власти единственному поставщику, который выиграл конкурс на сайте госзакупок.

Размер полотнища с гербом Екатеринбурга шириной 2,5 метра должен размещаться на флагштоке длиной 7 метров. Помимо флага, в церемонии будут присутствовать красная дорожка, белая пластиковая стела «Европа-Азия», 320 фан-рук, флажки различных стран, два полотна «Город мира» и одно «Екатеринбург», сообщает «Уралинформбюро».