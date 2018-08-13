Флаг стоимостью 1 млн рублей будет поднят над Екатеринбургом в День города

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Из городской казны власти Екатеринбурга выделят 925 тыс. рублей для того, чтобы приобрести флаг, который будет поднят 18 августа над столицей Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Своё 295-летие Екатеринбург начнёт отмечать с поднятия над городом флага стоимостью 925 тыс. рублей. Именно столько готовы заплатить власти единственному поставщику, который выиграл конкурс на сайте госзакупок.
Размер полотнища с гербом Екатеринбурга шириной 2,5 метра должен размещаться на флагштоке длиной 7 метров. Помимо флага, в церемонии будут присутствовать красная дорожка, белая пластиковая стела «Европа-Азия», 320 фан-рук, флажки различных стран, два полотна «Город мира» и одно «Екатеринбург», сообщает «Уралинформбюро».
Праздничное открытие Дня города состоится 18 августа в 10:00 на Площади 1905 года.
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