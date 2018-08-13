Пропавший пенсионер с болезнью Паркинсона найден мертвым в Нижнем Тагиле

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11 августа 2018 года в Нижнем Тагиле нашли пропавшего мужчину, страдающего болезнью Паркинсона. Пенсионер был мертв.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Все новости»
В конце июля Геннадий Пашков ушел из дома на Красном Камне. 80-летний мужчина плохо ориентировался в пространстве, мог спутать время суток. Кроме того, у мужчины были проблемы с сердцем.
Волонтеры и полиция искали пропавшего более двух недель.
В субботу папу нашел бомж в палисаднике дома на улице Константина Пылаева. Вероятно, у него стало плохо с сердцем, он лежал на земле, сообщила дочь пропавшего Наталья Пашкова.
Родственники опознали мужчину по фотографии.
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