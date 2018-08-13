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Три этажа в воде: тагильчане жалуются на потоп в доме по Красноармейской
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три этажа в воде: тагильчане жалуются на потоп в доме по Красноармейской

Сегодня, 22:11Общество
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