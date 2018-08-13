Три этажа в воде: тагильчане жалуются на потоп в доме по Красноармейской

Тагильчанка Екатерина рассказала в соцсетях о том, что после дождя 9 августа, продолжавшегося более суток, затопило 7, 8 и 9 этажи.

Как добиться от управляющей компании решения проблем? Красноармейская, 84а. 9, 8, 7 этажи в воде. Девятый так с огромными лужами,сетует тагильчанка в соцсетях.

Девушка поделилась фотографиями и видео с места. Она также сообщила, что ранее в их доме был проведен ремонт: привели в порядок фасад и подъезды.

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УК «Ермак» пускает пыль в глаза, крася стены и рисуя дельфинчиков на стенах. Да, мило, но, наверно, прежде чем красить и белить стены, необходимо починить крышу? 9, 8, 7 этаж в воде. Вот и ремонт подъезда,резюмирует тагильчанка.

Редакция TagilCity.ru обратилась в управляющую компанию «Ермак», которую возглавляет Анна Геннадьевна Микрюкова. В управляющей компании подтвердили, что в текущем году в доме был выполнен ремонт.

В этом году мы провели большой объем работ в этом доме, но по другим направлениям. Этой весной в подъезде все стеклопакеты были заменены на пластиковые, также был выполнен ремонт подъезда и покрашен фасад дома.

Спустя несколько дней ситуация с сыростью после дождя в августе усугубилась: набухла штукатурка на потолке и стенах. Лужи в подъезде не исчезли даже спустя два дня.

В УК редакции TagilCity.ru сообщили, что о протекающей крыше информации ранее не было.

Дом по улице Красноармейская №84а наша компания обслуживает второй год. Жалоб по кровле не поступало, однако сейчас при сложившихся обстоятельствах, то есть на основании поданной заявки, мы запланируем ремонт кровли и выполним свои обязательства. Мы сами заинтересованы в сохранности общего имущества дома,предоставили официальный комментарий в управляющей компании.