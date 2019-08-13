Блогер Варламов назвал Нижний Тагил «городом брутальных туристов»
Сегодня, 08:33ОбществоФото: TagilCity.ru
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Блогер Илья Варламов поставил Нижний Тагил на 37 строчку рейтинга городов, в которых он хотел бы пожить.
Сюжеты: Нижний Тагил
В своем блоге Варламов написал, что Нижний Тагил — это «город брутальных туристов с неплохими перспективами». Среди уральских городов он также отметил Екатеринбург, подчеркнув, что столица Урала «с каждым годом хорошеет». Помимо этого, блогер выразил надежду, что екатеринбуржцам удастся вернуть прямые выборы мэра.
Наибольший негатив у Варламова вызвал Челябинск, также блогер сообщил, что не стал бы жить в Магнитогорске.
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