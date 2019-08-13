Блогер Варламов назвал Нижний Тагил «городом брутальных туристов»

В своем блоге Варламов написал, что Нижний Тагил — это «город брутальных туристов с неплохими перспективами». Среди уральских городов он также отметил Екатеринбург, подчеркнув, что столица Урала «с каждым годом хорошеет». Помимо этого, блогер выразил надежду, что екатеринбуржцам удастся вернуть прямые выборы мэра.