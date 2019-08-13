ФСИН обязали выплатить 100 тысяч рублей матери заключенного, избитого до смерти в ИК

Заключенный Антон Штерн скончался в 2015 году, после того, как его избили заключенные-активисты, вымогавшие у него деньги. В 2017 году мать погибшего смогла взыскать компенсацию морального вреда с заключенных, признанных виновными в смерти Штерна. Однако к сотрудникам ФСИН у суда вопросов не возникло.