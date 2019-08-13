ФСИН обязали выплатить 100 тысяч рублей матери заключенного, избитого до смерти в ИК
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил взыскать с ФСИН 100 тысяч рублей компенсации матери заключенного, избитого до смерти в ИК-12, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на юриста Роман Качанова.
Заключенный Антон Штерн скончался в 2015 году, после того, как его избили заключенные-активисты, вымогавшие у него деньги. В 2017 году мать погибшего смогла взыскать компенсацию морального вреда с заключенных, признанных виновными в смерти Штерна. Однако к сотрудникам ФСИН у суда вопросов не возникло.
Представители ФСИН не признавали иск, отрицая взаимосвязь между смертью осужденного и действиями сотрудников ИК-2. Суд постановил взыскать с ФСИН 100 тысяч рублей. Сумма компенсации с осужденных, по ранее поданному иску, составила 1,6 миллиона рублей.
Решение о дальнейшем обжаловании указанного решения суда будет принято после получения копии судебного акта, изготовленного в окончательной форме,сообщил журналистам издания начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.