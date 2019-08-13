На Урале казаки планируют создать зоополицию

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В Екатеринбурге «Уральское казачество» создает зоополицию. Бригада будет выезжать на сообщения о жестоком обращении с животными, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщают инициаторы проекта, проблема жестокого обращения с животными очень остро стоит в последнее время. Не так давно в Березовском мужчина убил собаку в присутствии детей. А в Екатеринбурге мужчина бил кота о подоконник, инцидент сняли на видео жители соседнего дома.
В состав специальной бригады войдут журналист-оператор, ветеринар, юрист и два казака. Деньги на запуск проекта казаки намерены получить в Фонде президентских грантов.
Атаман Геннадий Ковалев сказал журналистам издания, что заявка на участие в конкурсе уже подана. Для запуска проекта требуется 3,6 миллиона рублей.
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