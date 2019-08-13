На Урале казаки планируют создать зоополицию

Как сообщают инициаторы проекта, проблема жестокого обращения с животными очень остро стоит в последнее время. Не так давно в Березовском мужчина убил собаку в присутствии детей. А в Екатеринбурге мужчина бил кота о подоконник, инцидент сняли на видео жители соседнего дома.