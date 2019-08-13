На Урале на аварийном здании повесили плакат «Единая Россия» идет на дно»
В Серове многодетная мать Альбина Вьюшкина, проживающая в аварийном здании, вывесила из окна плакат с надписью «Единая Россия» идет на дно и тянет за собой народ».
Как сообщает издание «Глобус», женщина вывесила плакат уже во второй раз. Она пояснила, что баннер будет размещен, пока жильцов аварийного дома не переселят в нормальное жилье. Свердловчанка также рассказала, что приезжали сотрудники полиции и представители ЖКО. Однако закон она не нарушает и применить к ней какие-либо меры нельзя. Первый плакат, размешенный 8 августа, сняли сотрудники полиции.
Секретарь серовского отделения «Единой России» Александр Якимов пояснил корреспондентам издания, что большинство жителей аварийного дома расселены, оставшиеся семьи получат жилье в ближайшее время.
Напомним, ранее в Серове многодетные матери, проживающие в аварийном доме, посвятили песню мэру города Василию Сизикову, в которой сообщили, что не верят градоначальнику.