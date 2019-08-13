На Урале на аварийном здании повесили плакат «Единая Россия» идет на дно»

Как сообщает издание «Глобус», женщина вывесила плакат уже во второй раз. Она пояснила, что баннер будет размещен, пока жильцов аварийного дома не переселят в нормальное жилье. Свердловчанка также рассказала, что приезжали сотрудники полиции и представители ЖКО. Однако закон она не нарушает и применить к ней какие-либо меры нельзя. Первый плакат, размешенный 8 августа, сняли сотрудники полиции.