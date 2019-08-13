На Урале в доме со скандальным плакатом отключили электричество
История баннера «Единая Россия» идет на дно», который появился на полузаброшенном доме на улице Белореченская в Серове, получила продолжение. 13 августа жителям дома отключили электричество за долги, сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Ионин на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Плакат, вывешенный 12 августа, на следующий день сняли при участии представителей ЖЭК и полиции. В этот же день произошло отключение электроснабжения. Как отмечает Дмитрий Ионин, задолженность накопилась для «мёртвых душ» — людей, которые давно в доме не живут.
Сам дом аварийный, расселять не спешат. Предлагают людям по 200 тысяч рублей компенсации за квартиры и идти на улицу,написал депутат.
Жители соседних домов взяли стратегию с вывешиванием баннеров на вооружение. Некоторое их количество появилось на балконах и стенах домов.
Напомним плакат «Единая Россия» идет на дно» вывесила многодетная мать Альбина Вьюшкина. Это был второй плакат, который разместила женщина. Она пояснила, что баннер будет размещен, пока жильцов аварийного дома не переселят в нормальное жилье.