На Урале в доме со скандальным плакатом отключили электричество

Плакат, вывешенный 12 августа, на следующий день сняли при участии представителей ЖЭК и полиции. В этот же день произошло отключение электроснабжения. Как отмечает Дмитрий Ионин, задолженность накопилась для «мёртвых душ» — людей, которые давно в доме не живут.

Сам дом аварийный, расселять не спешат. Предлагают людям по 200 тысяч рублей компенсации за квартиры и идти на улицу,написал депутат.

Жители соседних домов взяли стратегию с вывешиванием баннеров на вооружение. Некоторое их количество появилось на балконах и стенах домов.