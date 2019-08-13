Организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург» решили не дарить автомобиль

Директор конкурса Светлана Петракова заявила журналистам издания, что машина не нужна участницам конкурса, куда важнее — эмоции. Поэтому было решено подарить победительнице путешествие. Куда именно отправится мисс Екатеринбург — зависит от наличия у нее загранпаспорта и знания иностранных языков.