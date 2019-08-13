Организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург» решили не дарить автомобиль
Сегодня, 14:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург» получит в подарок туристическую путевку, пишет «Наша газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Директор конкурса Светлана Петракова заявила журналистам издания, что машина не нужна участницам конкурса, куда важнее — эмоции. Поэтому было решено подарить победительнице путешествие. Куда именно отправится мисс Екатеринбург — зависит от наличия у нее загранпаспорта и знания иностранных языков.
В конкурсе принимают участие 24 екатеринбурженки. Имя победительницы назовут 15 августа в ЦК «Урал».
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