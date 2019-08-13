Свердловские следователи установили личность человека, расстрелявшего семью Сабуровых
Стали известны подробности расстрела супружеской пары в селе Тимофеево, произошедшего в начале августа. В убийстве обвинили родного брата главы семьи, сообщает Ура.ру.
В поле зрения следователей родной брат главы семейства попал потому что ранее имел судимость за незаконное хранение оружия. В ходе следственных действий была обнаружена машина убитого с ДНК задержанного и предполагаемое орудие убийства — самодельный пистолет, внешне похожий на ПМ.
Задержанный к убийству готовился заранее. В нескольких километрах от Тимофеево он поставил палатку, которая уже найдена, где выжидал подходящий момент для нападения,рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Причина нападения на семью Сабуровых следствием не называется. Подозреваемому предъявлены обвинения по статьям «Убийство двух лиц», «Покушение на убийство», «Неправомерное завладение транспортным средством». Задержанный мужчина был допрошен с помощью полиграфа и в результате признал свою вину.
Напомним, 1 августа в селе Тимофеево, которое находится в 10 километрах от Туринской слободы в Свердловской области, произошло двойное убийство. Мужа с женой расстреляли из огнестрельного оружия в собственном доме, а их дочь с простреленной головой доставили в больницу Ирбита.