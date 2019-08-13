Свердловские следователи установили личность человека, расстрелявшего семью Сабуровых

В поле зрения следователей родной брат главы семейства попал потому что ранее имел судимость за незаконное хранение оружия. В ходе следственных действий была обнаружена машина убитого с ДНК задержанного и предполагаемое орудие убийства — самодельный пистолет, внешне похожий на ПМ.

Задержанный к убийству готовился заранее. В нескольких километрах от Тимофеево он поставил палатку, которая уже найдена, где выжидал подходящий момент для нападения,рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Причина нападения на семью Сабуровых следствием не называется. Подозреваемому предъявлены обвинения по статьям «Убийство двух лиц», «Покушение на убийство», «Неправомерное завладение транспортным средством». Задержанный мужчина был допрошен с помощью полиграфа и в результате признал свою вину.