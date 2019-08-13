Свердловский облсуд назвал организатора протестов в сквере Екатеринбурга

Анна Балтина является активисткой движения «Парки и скверы Екатеринбурга». В сообществе организации в интернете она опубликовала пост с призывом «пойти в сквер погулять». Суд расценил этот пост как призыв к несанкционированному митингу и девушку признали единственным организатором акции. Теперь за административное нарушение Балтина должна заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

В тот день были выписаны протоколы лишь в отношении двух человек за мелкое хулиганство и неповиновение требованию сотрудника полиции, т. е. самого публичного мероприятия с точки зрения правоохранителей не было. Что не помешало Анне Балтиной стать его организатором, написано на странице «Открытой России» в Facebook.