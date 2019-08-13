Свердловский облсуд назвал организатора протестов в сквере Екатеринбурга
Сегодня, 19:39ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловский облсуд утвердил обвинительное постановление в отношении Анны Балтиной, которую признали организатором протеста в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге, пишет движение «Открытая Россия. Екатеринбург» на своей странице в Facebook.
Сюжеты: Екатеринбург
Анна Балтина является активисткой движения «Парки и скверы Екатеринбурга». В сообществе организации в интернете она опубликовала пост с призывом «пойти в сквер погулять». Суд расценил этот пост как призыв к несанкционированному митингу и девушку признали единственным организатором акции. Теперь за административное нарушение Балтина должна заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
В тот день были выписаны протоколы лишь в отношении двух человек за мелкое хулиганство и неповиновение требованию сотрудника полиции, т. е. самого публичного мероприятия с точки зрения правоохранителей не было. Что не помешало Анне Балтиной стать его организатором, написано на странице «Открытой России» в Facebook.
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