В Березовском во время капремонта дома испортили дымоходы
В Свердловской области управляющие компании обязали починить дымоходы, испорченные во время капремонта, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
В 2017 году в многоквартирном доме в Березовском проведен капремонт. После работ в нескольких квартирах пришлось отключить газовые колонки из-за отсутствия тяги в дымоходе. Проверка показала, что после капремонта вентиляционные каналы и дымоходы находятся в неудовлетворительном состоянии и не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации. Кроме того, в двух подъездах дома в дымоходах обнаружился строительный мусор. Жильцы обращались в управляющую компанию с просьбой устранить нарушения, а также выплатить им компенсацию. Однако помощи не получили.
Тогда свердловчане обратились в суд, потребовав возместить им моральный вред в сумме 100 тысяч рублей и взыскать с организации штраф в размере 50% от суммы, присужденной каждому истцу. Суд установил, что за это время управление спорным домом сменилось, и на момент суда он находится в ведении управляющей компании с аналогичным названием.
В пользу жильцов взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей, а также штраф в размере 15 тысяч рублей с каждой управляющей компании. Кроме того, организации ЖКХ обязали устранить недостатки дома, образовавшиеся после капремонта.