В Екатеринбурге архитекторы представили новый проект храма святой Екатерины

Как заявили представители студии, они попытались найти и отразить в проекте православную идентичность и для этого выделили несколько признаков, которые бы обеспечивали её узнаваемость. Этими признаками стали золотые купола, закомары, кокошники и апсиды. В дизайне также нашли отражение обстоятельства жизни святой Екатерины.

Изучив житие Святой Екатерины, мы решили разместить на западном фасаде витражи в виде иконостаса, повествующего о ее мученической жизни,написали архитекторы из ROCK.

Проект выполнен в стиле футуризма, но в нём соблюдены основные каноны. На эскизах здание храма окружают закрытые оранжереи с общим доступом.