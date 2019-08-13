В Екатеринбурге архитекторы представили новый проект храма святой Екатерины
Архитектурная студия ROCK опубликовала на своей странице в Instagram проект храма святой Екатерины, построенного на месте Приборостроительного завода, сообщает JustMedia. Новый дизайн выполнен в стиле футуризма.
Как заявили представители студии, они попытались найти и отразить в проекте православную идентичность и для этого выделили несколько признаков, которые бы обеспечивали её узнаваемость. Этими признаками стали золотые купола, закомары, кокошники и апсиды. В дизайне также нашли отражение обстоятельства жизни святой Екатерины.
Изучив житие Святой Екатерины, мы решили разместить на западном фасаде витражи в виде иконостаса, повествующего о ее мученической жизни,написали архитекторы из ROCK.
Проект выполнен в стиле футуризма, но в нём соблюдены основные каноны. На эскизах здание храма окружают закрытые оранжереи с общим доступом.
Напомним, что в середине июня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский выступил с официальным заявлением, в котором отказался от идеи строительства храма в театральном сквере. Рабочая группа утвердила три площадки в качестве нового места строительства, из которых для жителей города оставили на выбор две: здание бывшего Приборостроительного завода и на пустыре Фурманова-Большакова.