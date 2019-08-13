В Екатеринбурге дом барда Новикова признали нежилым
Сегодня, 13:16ОбществоФото: Страница Александра Новикова в соцсети
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Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск МУГИСО и мэрии Екатеринбурга о признании дома барда Александра Новикова нежилым, сообщает «Уралинформбюро».
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно материалам дела, в 2018 году Росреестр перевел дом барда Александра Новикова из статуса нежилого в жилой. Таким образом, избавив барда от уплаты налога на землю. Однако фактически в здании нет жилых помещений, в нем находятся торговые площади. В связи с этим ранее мэрия Екатеринбурга подала в суд иск о признании Новикова банкротом из-за долга за аренду муниципальной земли, сумма иска — 1,3 миллиона рублей.
Дело о банкротстве барда будет рассматриваться в Москве. Свердловский арбитраж признает незаконным решение управления Росреестра, присвоившего дому статус многоквартирного.
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