В Екатеринбурге фонд помощи детям с аутизмом лишили помещения
Центр восстановительной педагогики «Спектрум А», занимающийся помощью детям с аутизмом, выселили из арендуемого в Екатеринбурге помещения, сообщает интернет-здание Znak.
Собственник решил продавать помещение и не согласился продлить договор аренды, несмотря на то, что фонд смог найти сумму, которой хватило бы оплатить аренду за два месяца. Сейчас фонд переезжает во временное помещение.
Ранее сообщалось, что правительство Свердловской области задолжало фонду деньги за оказание социальных услуг. После общественного резонанса часть долга все-же была выплачена. Сейчас, по сообщению представителей фонда, региональное правительство должно им порядка трех миллионов рублей.
Однако в администрации региона на официальный запрос издания пояснили, что задолженность перед фондом «Я особенный», являющимся учредителем центра восстановительной педагогики «Спектрум А», отсутствует. Коме того, в фонде выявлены нарушения стандартов оказания услуг, в связи с чем в бюджет Свердловской области необходимо вернуть более 12 миллионов рублей.