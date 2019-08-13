В Екатеринбурге фонд помощи детям с аутизмом лишили помещения

Собственник решил продавать помещение и не согласился продлить договор аренды, несмотря на то, что фонд смог найти сумму, которой хватило бы оплатить аренду за два месяца. Сейчас фонд переезжает во временное помещение.

Ранее сообщалось, что правительство Свердловской области задолжало фонду деньги за оказание социальных услуг. После общественного резонанса часть долга все-же была выплачена. Сейчас, по сообщению представителей фонда, региональное правительство должно им порядка трех миллионов рублей.