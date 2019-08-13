В Екатеринбурге в первый день работы велошеринга украли два велосипеда
Сегодня, 09:05ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В минувшую пятницу в столице Урала открылся сервис по прокату велосипедов, однако в первую же ночь были угнаны два транспортных средства, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге велосипеды разместили на парковках в центре города, все 32 транспортных средства оборудованы маячками, которые работают в связке с приложением. Первый угон владельцы сервиса зафиксировали сразу. Злоумышленники не сняли велосипед с блокиратора, и система подала сигал об угоне. Задержать мужчин удалось благодаря системе GPS, установленной на велосипеде. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.
Второй велосипед украли на Втузгородке, позже он был найден в подсобке дворника, по данному факту проводится проверка.
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