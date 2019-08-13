В Екатеринбурге в первый день работы велошеринга украли два велосипеда

В Екатеринбурге велосипеды разместили на парковках в центре города, все 32 транспортных средства оборудованы маячками, которые работают в связке с приложением. Первый угон владельцы сервиса зафиксировали сразу. Злоумышленники не сняли велосипед с блокиратора, и система подала сигал об угоне. Задержать мужчин удалось благодаря системе GPS, установленной на велосипеде. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.