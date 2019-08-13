В Нижнем Тагиле назначен новый судья

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей. Среди вновь назначенных должностей есть и работники судебной власти Свердловской области, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно указа главы государства, должность судьи Ленинского районного суда Нижнего Тагила займёт Анастасия Глотова. Пост судьи Чкаловского районного суда уральской столицы займёт Елена Грязных.
Из других городов Свердловской области изменения произошли в Тугулыме (председателем районного суда стала Наталья Крицкая) и Верхней Салде, где назначен Вячеслав Бельков.
В Екатеринбурге изменения также коснулись Центрального окружного военного суда. Его председателем президент назначил Игоря Стасюка.
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