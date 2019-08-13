В Нижнем Тагиле управляющая компания незаконно перекрыла у должницы канализацию

В марте 2019 года жительница Нижнего Тагила решением суда была признана банкротом. В её отношении была введена процедура реализации имущества сроком на 5 месяцев. До этого решения у женщины скопилась задолженность перед управляющей компанией, её включили в реестр требований кредиторов.

Нарушив порядок истребования задолженности управляющая компания потребовала от тагильчанки погасить задолженность до конца марта. В качестве меры принуждения коммунальщики установили заглушку на ответвление от канализационного стояка, ведущего в квартиру. При этом, согласно закону, до реализации имущества должник не имеет права погашать долги перед кредиторами.