В Нижнем Тагиле женщина с тысячной купюрой пытается обмануть работников автомагазинов

Первый инцидент произошел в магазине «Авто-Кореец». Женщина под видом покупательницы пожелала приобрести антифриз за 160 рублей. Она достала из кошелька тысячную купюру, пока продавец отвлекся, убрала ее и потребовала у сотрудника магазина сдачу мелкими купюрами. Однако менеджер магазина был осведомлен о подобных видах мошенничества и не позволил себя обмануть.

Менеджер предлагает посмотреть камеры, посчитать кассу. На что она просит отложить товар и быстро покидает магазин,сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Второй случай произошел в магазине «Автополка.ру». Женщина действовала по аналогичной схеме и на этот раз смогла обмануть менеджера.

По происшествию мы уже обратились в отдел полиции на Красной, 10, написано заявление,сказали журналисту TagilCity.ru в автомагазине.

Видео Видео: «Инцидент Нижний Тагил»