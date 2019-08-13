В России появился новый способ обмана владельцев банковских карт
Сегодня, 09:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Мошенники нашли новый способ вывода денег с банковских карт, сообщает «Российская газета».
Злоумышленники звонят жертве и представляются сотрудниками банка. Говорят, что в другом регионе зафиксирована некая деятельность с номером карты жертвы. При этом владельца банковской карты не заставляют совершать каких-либо онлайн операций или называть свои данные.
Якобы сотрудники банка спрашивают с каких устройств пользователь заходит в онлайн-банк, а затем просят установить специальную программу для проверки действий с картой. После установки программы мошенники получают удаленный доступ к устройству и могут осуществить вывод средств.
Как отмечает издание, в случае, если владелец карты добровольно разрешает удаленно войти в свой смартфон, доказать попытку взлома будет сложно.
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