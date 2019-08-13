В России появился новый способ обмана владельцев банковских карт

Злоумышленники звонят жертве и представляются сотрудниками банка. Говорят, что в другом регионе зафиксирована некая деятельность с номером карты жертвы. При этом владельца банковской карты не заставляют совершать каких-либо онлайн операций или называть свои данные.

Якобы сотрудники банка спрашивают с каких устройств пользователь заходит в онлайн-банк, а затем просят установить специальную программу для проверки действий с картой. После установки программы мошенники получают удаленный доступ к устройству и могут осуществить вывод средств.