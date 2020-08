Ассоциация организаций клинических исследований (АОКИ) пытается не допустить того, чтобы российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована.

Как сообщает портал inkazan, причем эта ассоциация предоставляет денежные средства множеству политиканов из Соединенных Штатов Америки, которые демонстрируют свои антироссийские положения, что свидетельствуется данными с сайта OpenSecrets. Стоит сказать, что АОКИ - это российская некоммерческая организация, которая создана для объединения всех представителей на рынке клинических исследований и испытаний. Сейчас в составе ассоциации присутствуют уже 26 компаний. В настоящий момент члены ассоциации опубликовали открытое письмо к минздраву с просьбой о временном приостановлении регистрации формулы вакцины от коронавирусной инфекции, так как препарат еще не прошел весь цикл разработки и, как следствие, не прошел клинические испытания. Нужно указать на то, что в ассоциацию входит такая фармацевтическая компания, как Amgen Inc. (Америка), которая финансирует деятельность некоторых русофобских политиков. Например, Адама Смита, руководящего комитетом вооруженных сил в конгрессе США. Уточним, что это именно он хотел расширить спонсирование программы сдерживания России в Европе. Более того, в этом списке также присутствует сенатор Бен Кардин, ратующий за санкции в отношении Российской Федерации. Кроме того, он является автором “закона Магнитского». Другим таким же политиком является Кори Гарднер, занимающий пост сенатора США. Он предлагал Белому дому подробнее изучить причастность РФ к спонсированию террористических организаций, а также он хотел найти “российский след” в ситуации с крушением малазийского боинга. Кроме того, финансирует антироссийских политиканов и англо-шведская фармкомпания AstraZeneca. Так, эта компания предоставляла средства сенатору Джону Тьюну, который хотел выкупить российские зенитные комплексы у Турции. Деньги также предоставлялись конгрессвумен Стефани Мёрфи, она считается одним из авторов закона, согласно которому директор Нацразведки будет отчитываться обо всех действиях дружественных для Америки стран, что признано ответным поступком на союз Российской Федерации с Талибаном.

