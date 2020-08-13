Антироссийское лобби в США пытается заблокировать вакцину «Спутник V»

Как сообщает портал inkazan, причем эта ассоциация предоставляет денежные средства множеству политиканов из Соединенных Штатов Америки, которые демонстрируют свои антироссийские положения, что свидетельствуется данными с сайта OpenSecrets. Стоит сказать, что АОКИ - это российская некоммерческая организация, которая создана для объединения всех представителей на рынке клинических исследований и испытаний. Сейчас в составе ассоциации присутствуют уже 26 компаний.