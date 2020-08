Безработных жителей Свердловской области обвинили в мошенничестве

Заместитель директора департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова заявила, что сотни жителей Свердловской области встали на учет в службу занятости только для получения пособия по безработице, сообщает Ура.ру.

По ее словам, новая антикризисная мера социальной поддержки со стороны государства спровоцировала рост числа безработных. Она отметила, что из тех, кто встал на учет в центр занятости, уволенными за последние месяцы являются только 40% граждан. Остальные ранее не работали или ушли с места работы до начала пандемии коронавируса (1 марта). Она напомнила, что на данный момент размер пособия составляет от 5 175 рублей до 13 949 рублей. Еще три тысячи выплачивается дополнительно на каждого ребенка в семье. На выплаты безработным за первое полугодие текущего года уже направлено более трех миллиардов рублей. Бордюгова также заявила, что при этом более 1200 человек оказались недобросовестными, то есть, работали скрыто. Информация об этих людях будет передана в полицию, а полученные средства обяжут вернуть. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин оценил подобные действия как мошенничество (статья 159 УК РФ). При этом замдиректора департамента по труду признала, что работодатели также были уличены в нечестности. Служба имеет данные, что многих свердловчан заставили уволиться в период пандемии коронавируса. Данные факты также были переданы в трудовую инспекцию. Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области в качестве безработных зарегистрированы более 120 тысяч человек.

Related news: В Свердловской области более 120 тысяч человек остаются безработными

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter