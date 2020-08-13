Безработных жителей Свердловской области обвинили в мошенничестве

По ее словам, новая антикризисная мера социальной поддержки со стороны государства спровоцировала рост числа безработных. Она отметила, что из тех, кто встал на учет в центр занятости, уволенными за последние месяцы являются только 40% граждан. Остальные ранее не работали или ушли с места работы до начала пандемии коронавируса (1 марта).