Мэр Нижнего Тагила рассказал, какие площадки для отдыха появятся в этом году

Мэр Нижнего Тагила рассказал, какие площадки для отдыха появятся в этом году

Сегодня, 16:42ОбществоФото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле в конце августа текущего год планируется открыть три объекта, на которых проводится благоустройство — Парк Победы, сквер на улице Зари, 21, а также спортивная площадка в 9-м поселке. Об этом TagilCity.ru рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Парк Победы имеет почти законченный вид. Осталось только доделать площадку для выгула собак и детский комплекс. Сейчас вот ждем, когда еще подойдет канатная дорога, которая будет установлена рядом с горкой, а также начнется полная укладка плитки. Поэтому тротуар вокруг мы уже закончили. Я думаю, что, в соответствии с контрактом, до конца августа все работы будут завершены и можно будет делать открытие, рассказал TagilCity.ru Владислав Пинаев.

Иначе выглядит теперь памятник пограничникам. Было создано специальное место, где можно праздновать День пограничника, проводить школьные линейки.

Парк Победы
Фото:TagilCity.ru

Ранее мэр города рассказал, что в экопарке на Муринских прудах появятся новые скульптуры, а также мельница с подсветкой.

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