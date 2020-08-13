Названы причины сокрытия статистики смертности от COVID-19 в Свердловской области

Названы причины сокрытия статистики смертности от COVID-19 в Свердловской области

Сегодня, 13:41ОбществоФото: pixabay.com
Замначальника управления Росстата по Свердловской и Курганской области Антонина Перунова рассказала о причинах сокрытия смертности от коронавирусной инфекции в регионе, пишет Ура.ру.

По ее словам, этому виной то, что регистрация актов рождения и смерти в ЗАГСах была отложена. Именно потому сейчас скрыта статистика смертности от инфекции.

Сложившаяся ситуация требует дополнительного времени для уточнения цифр и учета всех поступающих из медицинских учреждений окончательных свидетельств о смерти. В связи с этим, до особого распоряжения Росстата оперативная информация об умерших по причинам смерти не публикуется, заявила она.

Напомним, в Свердловской области с начала пандемии официально подтверждено 358 летальных случаев коронавируса. Общее число заболевших составляет почти 23 тысячи человек, при этом 18,8 тысяч человек выздоровели.

Сюжеты:
Коронавирус
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