Названы причины сокрытия статистики смертности от COVID-19 в Свердловской области

По ее словам, этому виной то, что регистрация актов рождения и смерти в ЗАГСах была отложена. Именно потому сейчас скрыта статистика смертности от инфекции.
Сложившаяся ситуация требует дополнительного времени для уточнения цифр и учета всех поступающих из медицинских учреждений окончательных свидетельств о смерти. В связи с этим, до особого распоряжения Росстата оперативная информация об умерших по причинам смерти не публикуется, заявила она.
Напомним, в Свердловской области с начала пандемии официально подтверждено 358 летальных случаев коронавируса. Общее число заболевших составляет почти 23 тысячи человек, при этом 18,8 тысяч человек выздоровели.