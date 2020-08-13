Названы причины сокрытия статистики смертности от COVID-19 в Свердловской области

Сложившаяся ситуация требует дополнительного времени для уточнения цифр и учета всех поступающих из медицинских учреждений окончательных свидетельств о смерти. В связи с этим, до особого распоряжения Росстата оперативная информация об умерших по причинам смерти не публикуется, заявила она.