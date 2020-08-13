Облсуд отправил на новое рассмотрение дело о хищении металла с УВЗ на 18,7 млн рублей

Облсуд отправил на новое рассмотрение дело о хищении металла с УВЗ на 18,7 млн рублей

Сегодня, 21:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Свердловский областной суд отменил приговор членам банды, которые занимались воровством металла с Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле, пишет znak.

Сегодня дело было направлено на новое рассмотрение в Дзержинский районный суд. Подсудимые, содержащиеся под стражей, отпущены под подписку о невыезде.

Напомним, что 19 сотрудников УВЗ были приговорены в общей сложности к 115 годам колонии и штрафам в размере 6,4 млн рублей. Подозреваемых задержали в 2017 году, когда после ревизии обнаружилась недостача чугуна и других металлов. Следователи выяснили, что ОПГ действовала с 2016 года. С заводских площадок было похищено металлов на 18,7 млн рублей. Во время задержаний было изъято ценностей на 2 млн рублей.

Подсудимые отрицали вину, указывая на то, что на заводе просто решили «повесить» на них недостачу металлов.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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