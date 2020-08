Программа «Доступная среда» получила развитие

«Единая Россия» в рамках своего профильного партпроекта «Единая страна — доступная среда» вместе с российским правительством продолжает улучшать действующее законодательство и нормативную базу для лиц с ограниченными возможностями.

Напомним, госпрограмма «Доступная среда» действует в России уже в течение 14 лет. За это время примерно 700 миллиардов рублей было предоставлено для решения проблем в этой сфере. А в 2018 году президент РФ Владимир Путин распорядился продлить действие программы до 2025 года. Так, за I полугодие 2020 года приняли уже несколько законов и постановлений правительства, позволяющих значительно упростить процедуру получения помощи для данной категории населения. Путин подписал закон, которым запрещается дискриминация инвалидов и пожилых граждан в процессе предоставления товаров и услуг. Также с 1 июля была введена индексация пенсионных выплат гражданам, являющимся опекунами. Они теперь не относятся к категории работающих пенсионеров, а приравнены к получающим пенсионные выплаты по старости, передает lenta.ru. Процедура освидетельствования инвалидности до 1 октября будет осуществляться заочно. «Единая Россия» внесла это предложение в разгар пандемии — для защиты лиц с ОВЗ от риска получения коронавирусной инфекции. В правительстве данную идею поддержали. Теперь в партии планируют добиться продления дистанционного режима этой процедуры. «Мы будем настаивать, чтобы особый порядок был продлен и в будущем. Обратная связь, которую мы получаем от людей, показала, что эта мера является актуальной и необходимой для многих не только во время эпидемии», — заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Партии удалось добиться того, чтобы новые средства техреабилитации по завершении периода использования старых выдавались без проведения дополнительных проверок. Кроме этого, теперь категория «ребенок-инвалид» выдается без переосвидетельствования до достижения 18-летнего возраста детям, у которых инсулинозависимый сахарный диабет, а также детям со злокачественными новообразованиями глаза после удаления глазного яблока. Как сообщает сайт ER.ru, другое нововведение касается парковок для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Так, с 1 июля достаточно подать данные о транспортном средстве через федеральный реестр инвалидов или портал госуслуг. Как рассказал Турчак, ЕР внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект, которым предусматривается отмена получения средств реабилитации инвалидов исключительно по прописке и разрешение получения их по месту нахождения. «Чтобы люди могли спокойно отправляться в другие города и регионы с целью обучения, оздоровления, к родным и не волноваться, что они останутся без ТСР», — сказал Андрей Турчак. Еще силами активистов партпроекта «Единая страна — доступная среда» проводятся конкурсы и фестивали как в интернете, так и спортивные состязания, лыжные гонки и уроки доброты в офлайне. «Один из результатов нашей работы в рамках партпроекта — это появление большого количества людей, осознающих, с какими сложностями сталкиваются инвалиды, имеющие стремление и возможности для их решения», — пояснил координатор проекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев. Координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда» в Свердловской области Вячеслав Погудин сообщил, что приоритетом в работе является мониторинг социальных объектов на их доступность для граждан с инвалидностью. «Преимущественно мы проверяем школы, детские сады и объекты здравоохранения. Каждое новое такое учреждение обязательно проходит проверку нашего актива на соблюдение всех требований для маломобильных граждан. Последующий контроль над устранением нарушений показывает, что эта работа ведется эффективно, — сказал Вячеслав Погудин. — Более того, продолжается мониторинг доступности жилого фонда для людей с инвалидностью, а также оказание адресной помощи в части организации безбарьерной среды». Он сообщил, что по инициативе депутатов фракции «Единой России» в региональном парламенте было направлено обращение в Правительство Российской Федерации о необходимости расширения перечня технических средств реабилитации для людей с инвалидностью. «Здесь речь идет о современных средствах реабилитации, средствах ухода за лежачими больными, а также цифровых гаджетах. Мы сегодня должны давать людям возможность получения ими информации», — рассказал Вячеслав Погудин.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter