Программа «Доступная среда» получила развитие

Напомним, госпрограмма «Доступная среда» действует в России уже в течение 14 лет. За это время примерно 700 миллиардов рублей было предоставлено для решения проблем в этой сфере. А в 2018 году президент РФ Владимир Путин распорядился продлить действие программы до 2025 года. Так, за I полугодие 2020 года приняли уже несколько законов и постановлений правительства, позволяющих значительно упростить процедуру получения помощи для данной категории населения.