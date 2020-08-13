Раскраска, сказки или русская классика – всего за 1 рубль в «Галамарте»!

Книги помогут отдохнуть после тяжелого рабочего дня, расслабиться перед сном или убить время в дороге. Жаль, что цены на них растут с каждым годом. Но «Галамарт» решил сделать подарок всем книголюбам: с 17 по 31 августа печатную продукцию можно купить всего за 1 рубль.