Свердловский облсуд рассмотрит возвращение дела о прослушке Ройзмана в прокуратуру

Обвиняемым по делу проходит бывший глава полиции Первоуральска Олег Грехов. Его адвокат Ольга Кезик заявила, что Грехову предъявлено обвинение во взятке, однако не предъявлено обвинение в прослушивании телефонных разговоров. Суд увидел в этом противоречие и посчитал, что рассматривать дело нельзя. Окончательное решение о возвращении дела в прокуратуру будет принять 14 августа.