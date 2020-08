Свердловский облсуд рассмотрит возвращение дела о прослушке Ройзмана в прокуратуру

Свердловский облсуд поставил вопрос о возвращении на доследование дела о прослушивании телефонных разговоров экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, сообщает Ура.ру.

Обвиняемым по делу проходит бывший глава полиции Первоуральска Олег Грехов. Его адвокат Ольга Кезик заявила, что Грехову предъявлено обвинение во взятке, однако не предъявлено обвинение в прослушивании телефонных разговоров. Суд увидел в этом противоречие и посчитал, что рассматривать дело нельзя. Окончательное решение о возвращении дела в прокуратуру будет принять 14 августа. Бывшего полицейского задержали в ноябре 2018 года по подозрению в получении взятки. Распечатки переговоров экс-мэра обнаружились, когда был задержан бывший прокурор Алексей Карпов. Последний был приговорен к 25 годам за заказные убийства. Сам Ройзман предположил, что Карпов хотел свести с ним счеты из-за того, что бывший глава столицы Урала критиковал деятельность прокурора.

Related news: В свердловском областном суде начались слушания по делу прослушки Ройзмана полицией

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter