Свердловскую станцию переливания крови оштрафовали за картельный сговор

Свердловскую станцию переливания крови оштрафовали за картельный сговор

Сегодня, 20:49ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Областная станция переливания крови и ее главврач привлечены к административной ответственности за картельный сговор, сообщает «Уральский меридиан».

По словам главы УФАС по Свердловской области Дмитрия Шалабодова, станцию оштрафовали на 2,4 миллиона рублей, а главврача на 15 тысяч рублей.

Факт картельного сговора был выявлен между станцией и ООО «Альфа Фарм». Учреждения заключили устное соглашение, согласно которому станция переливания крови продавала иммуноглобулин против клещевого энцефалита только «Альфа Фарм». Помимо этого, фирме была предоставлена скидка в 30%. Также всех, кто обращался за препаратом, направляли в «Альфа Фарм». Поэтому фирма не имела конкурентов и заключала контракты по максимальной цене.

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