Свердловскую станцию переливания крови оштрафовали за картельный сговор

Факт картельного сговора был выявлен между станцией и ООО «Альфа Фарм». Учреждения заключили устное соглашение, согласно которому станция переливания крови продавала иммуноглобулин против клещевого энцефалита только «Альфа Фарм». Помимо этого, фирме была предоставлена скидка в 30%. Также всех, кто обращался за препаратом, направляли в «Альфа Фарм». Поэтому фирма не имела конкурентов и заключала контракты по максимальной цене.