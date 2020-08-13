В Екатеринбурге сотруднице банка грозит до 10 лет тюрьмы за кражу 1,5 млн у клиентов

В Екатеринбурге сотруднице банка грозит до 10 лет тюрьмы за кражу 1,5 млн у клиентов

Сегодня, 11:53ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге сотрудницу банка подозревают в краже более 1,5 миллионов рублей у двух клиентов. Для этого женщина использовала свое должностное положение, сообщает E1.

В прокуратуре сообщили, что с января по апрель 2020 года главный специалист розничной продажи регионального операционного офиса «Екатеринбургский» одного из филиалов тайно похищала средства с расчетных счетов двух клиентов.

Являясь руководителем, она была в курсе о счетах, а также хранящихся на них суммах, которые длительное время не были востребованы. Этим она и воспользовалась. После того, как сотрудницу вычислили, она признала свою вину.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Ранее в Нижнем Тагиле рассматривалось дело сотрудницы «Почта-Банка», которая похитила со счетов пенсионеров около четырех миллионов рублей.

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