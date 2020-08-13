В Екатеринбурге сотруднице банка грозит до 10 лет тюрьмы за кражу 1,5 млн у клиентов

В прокуратуре сообщили, что с января по апрель 2020 года главный специалист розничной продажи регионального операционного офиса «Екатеринбургский» одного из филиалов тайно похищала средства с расчетных счетов двух клиентов.
Являясь руководителем, она была в курсе о счетах, а также хранящихся на них суммах, которые длительное время не были востребованы. Этим она и воспользовалась. После того, как сотрудницу вычислили, она признала свою вину.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».
Ранее в Нижнем Тагиле рассматривалось дело сотрудницы «Почта-Банка», которая похитила со счетов пенсионеров около четырех миллионов рублей.