В Екатеринбурге сотруднице банка грозит до 10 лет тюрьмы за кражу 1,5 млн у клиентов

В Екатеринбурге сотрудницу банка подозревают в краже более 1,5 миллионов рублей у двух клиентов. Для этого женщина использовала свое должностное положение, сообщает E1.

В прокуратуре сообщили, что с января по апрель 2020 года главный специалист розничной продажи регионального операционного офиса «Екатеринбургский» одного из филиалов тайно похищала средства с расчетных счетов двух клиентов. Являясь руководителем, она была в курсе о счетах, а также хранящихся на них суммах, которые длительное время не были востребованы. Этим она и воспользовалась. После того, как сотрудницу вычислили, она признала свою вину. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Ранее в Нижнем Тагиле рассматривалось дело сотрудницы «Почта-Банка», которая похитила со счетов пенсионеров около четырех миллионов рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter