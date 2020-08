В городских службах Нижнего Тагила рассказали о последствиях сильных ливней

Галина Шепоренко, главный синоптик Уральского управления гидрометеорологии, рассказала, что за первые десять дней августа в Нижнем Тагиле выпало почти полторы месячные нормы осадков. Местная метеостанция в Зональном по поводу сильного града в ничего не сообщала, сообщает «Тагильский Рабочий».

Андрей Мишин, начальник отдела гражданской защиты населения, рассказал, что уровень воды в прудах поднялся не до критичной отметки. Он отметил, что садоводы КС «Металлург» предупредили о поднятии уровня воды в реке Тагил. При этом угрозы нет, потому что воду почти полностью впитала почва из-за преобладавшей летом сухой погоды. Транспортные компании-перевозчики рассказали, что о сбоях движения из-за потопов на дорогах не сообщалось, пассажиры тоже не жаловались. Автобусы и «Газели» имеют достаточно высокую посадку. Самая большая проблема возникла у таксистов, чтобы найти место для посадки и высадки клиентов. Ливневая канализация в большинстве случаев справлялась, но на некоторых улицах были проблемы, которые оперативно устраняли. По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, специалисты объезжают проблемные улицы и чистят колодцы во время сильных ливней. В городе есть колодцы с плавающими люками. Также пострадало коммунальное хозяйство. Специалисты «Водоканала» работают в авральном режиме из-за затопления колодцев. Воду из раскопанных теплотрасс откачивают, потому что укрытия на время дождей не предусмотрено. От града пострадали не только растения, лёд пробивал и водосточные трубы. Вода в подвалы протекала через вентиляционные окна. Много где пострадали кровли, причём шиферные пострадали меньше, чем мягкие. Их так пропитало водой, что в домах случились протечки рассказала директор УК «Красный Камень» Наталья Шохова. Некоторые дворовые территории до сих пор затоплены. Напомним, ранее в Нижнем Тагиле прошли сильные ливни, в результате которых улицы города оказались затопленными, а также повалило десятки деревьев. В Нижнем Тагиле из-за ночного ливня оказались поваленными десятки деревьев

