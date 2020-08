«Зеленый Крест» наградил препараты Эргоферон и Ренгалин

Два российских препарата победили в отечественном фармацевтическом конкурсе, который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге.

Как сообщает »Комсомольская правда», сразу два номинанта от «Материа Медика Холдинг» взяли награды российской премии «Зеленый Крест». В частности, «Эргоферон», который стал главным предметом для обсуждения в научном сообществе относительно его эффективности, победил в номинации «Препарат выбора для лечения простуды и гриппа». Кроме того, «Ренгалин», который интересен медицинскому сообществу по аналогичным причинам, взял награду как «Лучший препарат от кашля». Итоговые результаты голосования «Зеленый Крест» подводились 11 августа на Аптечной конференции. Это мероприятие транслировалось в интернете из-за пандемии коронавируса, что позволило сотням зрителей присоединиться к событию из разных частей нашей страны. В общей сложности в конкурсе было открыто 43 номинации, которые объединили в 4 основных блока. А номинанты, в свою очередь, исчислялись сотнями разных компаний и брендов. Олег Эпштейн, занимающий пост руководителя «Материа Медика Холдинга», сообщил, что такая награда воспринимается холдингом как максимально возможная оценка для выпускаемых компанией препаратов. Эпштейн отметил, что формулы препаратов создаются современными методами, что обеспечивает их безопасность. Это, по его словам, позволяет применять лекарства для различных областей. Более того, холдинг тщательное внимание уделял разным типам исследований, в частности экспериментальным и клиническим. Так, для «Эргоферона» проводилось семь испытаний, чтобы подтвердить его безопасность, а это особо важно для клиентов в пандемию. Стоит отметить, что в совет жюри премии «Зеленый Крест» входит порядка 1200 человек. В состав совета попадают дистрибьюторы, руководители сетей аптек, представители фармакологических компаний и даже представители СМИ. Совет жюри — это всегда отдельный предмет гордости для организаторов премии «Зеленый Крест». Из-за пандемии коронавируса оргкомитет впервые использовал онлайн-технологии для проведения премии, что позволило расширить не только географию конкурса, но и численность участников до 27 тысяч фармацевтов или провизоров.

