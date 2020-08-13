«Зеленый Крест» наградил препараты Эргоферон и Ренгалин

Олег Эпштейн, занимающий пост руководителя «Материа Медика Холдинга», сообщил, что такая награда воспринимается холдингом как максимально возможная оценка для выпускаемых компанией препаратов. Эпштейн отметил, что формулы препаратов создаются современными методами, что обеспечивает их безопасность. Это, по его словам, позволяет применять лекарства для различных областей. Более того, холдинг тщательное внимание уделял разным типам исследований, в частности экспериментальным и клиническим. Так, для «Эргоферона» проводилось семь испытаний, чтобы подтвердить его безопасность, а это особо важно для клиентов в пандемию.