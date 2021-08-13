Открывшийся в северной столице центр выплаты крупных выигрышей «Столото» добавился к уже имеющимся 45 000 точек получения выигрышей в 85 регионах страны. Для еще большего повышения комфорта участия в гослотереях в этом году срок обращения за выигрышами в лотереи под брендом «Столото» в розничные точки распространения был увеличен до 1000 дней. Если победитель по какой-то причине за этот срок не успевает обратиться за выигрышем в розничную точку, то у него есть еще более полугода, чтобы обратиться за выигранными денежными средствами в лотерейный центр.