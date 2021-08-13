410 тысяч рублей в пользу рабочего заплатит виновник дорожной аварии на Урале

В дорожной аварии, которая произошла на Урале, в результате наезда большегруза на рабочих, осуществляющих ремонтные работы на дороге, один из них получил различной степени тяжести травмы тела. На основании медицинского заключения пострадавший мужчина обратился в суд. Он написал заявление о взыскании компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба главного управления ФССП по Свердловской области.
На основании заявления пострадавшего было возбуждено исполнительное делопроизводство. Представитель должника-предприятия, водитель которого совершил наезд на рабочих, был уведомлен в соответствии с действующим законодательством и изыскал денежные средства для уплаты компенсации морального вреда потерпевшему. Денежные средства в размере 410 тысяч рублей были перечислены взыскателю.
Напомним, жительница посёлка Верхняя Синячиха отсудила у водителя «КАМАЗа», по вине которого получила сотрясение мозга и компрессионные переломы позвонков, компенсацию морального ущерба в размере 750 тысяч рублей.