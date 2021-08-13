410 тысяч рублей в пользу рабочего заплатит виновник дорожной аварии на Урале

В дорожной аварии, которая произошла на Урале, в результате наезда большегруза на рабочих, осуществляющих ремонтные работы на дороге, один из них получил различной степени тяжести травмы тела. На основании медицинского заключения пострадавший мужчина обратился в суд. Он написал заявление о взыскании компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба главного управления ФССП по Свердловской области.