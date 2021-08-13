Августовская жара и изрезанный ножом 2-летний сын. Итоги дня в Свердловской области

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, которая изрезала своего сына ножом. Очевидцы говорят, что она была под действием наркотических веществ и кричала, что в ребенка вселились бесы. Матери грозит до 15 лет лишения свободы. Мальчик был госпитализирован и прооперирован, он находится в тяжелом состоянии. По словам отца ребенка, недавно он стал жить отдельно от жены, которая в последнее время называла себя «ангелом света».