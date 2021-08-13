Голодная лиса вышла к людям на Уктусе в Екатеринбурге и попала на видео

Голодная лиса вышла к людям на Уктусе в Екатеринбурге и попала на видео
Голодная лиса вышла к людям на Уктусе в Екатеринбурге и попала на видео
Сегодня, 10:35ОбществоФото: pixabay.com
К отдыхающим в беседках на Уктусе екатеринбуржцам вышла лиса, выпрашивая еду. Специалисты рекомендуют не подкармливать диких животных.

Голодную лисицу сняли на видео жители Уктуса, когда животное пришло к беседкам с отдыхающими. Зверь был голодный и выпрашивал еду.

Видео:е1.ru

Специалисты зоопарка отмечают, что диких животных подкармливать нельзя, так зимой они не смогут сами добывать себе еду и погибнут.

Также подобные выходы лесных зверей к людям могут спровоцировать появление новых очагов бешенства. По этому заболеванию Свердловская область находится в числе неблагополучных территорий, рассказала научный сотрудник екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова Е1.

Напомним, в конце июня 2021 года лиса с детенышами поселилась на электрической подстанции в районе Широкой Речки в Екатеринбурге. Людям пришлось создать искусственный шум, чтобы дикие животные покинули объект.

Сюжеты:
Екатеринбург
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