Голодная лиса вышла к людям на Уктусе в Екатеринбурге и попала на видео

Голодную лисицу сняли на видео жители Уктуса, когда животное пришло к беседкам с отдыхающими. Зверь был голодный и выпрашивал еду.
Специалисты зоопарка отмечают, что диких животных подкармливать нельзя, так зимой они не смогут сами добывать себе еду и погибнут.
Также подобные выходы лесных зверей к людям могут спровоцировать появление новых очагов бешенства. По этому заболеванию Свердловская область находится в числе неблагополучных территорий, рассказала научный сотрудник екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова Е1.
Напомним, в конце июня 2021 года лиса с детенышами поселилась на электрической подстанции в районе Широкой Речки в Екатеринбурге. Людям пришлось создать искусственный шум, чтобы дикие животные покинули объект.