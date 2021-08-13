На работу отделения скорой помощи в Староуткинске пожаловались жители

Жители Староуткинска под Первоуральском жалуются на работу «скорой помощи», которая долго едет на вызовы до их поселка. Местные фельдшеры уволились, а люди остались без надлежащей медпомощи.

Официально «скорая» в поселке Староуткинск, где проживает порядка 3 тысяч человек, есть. Однако жители жалуются, что «не видят ее», ведь отделение закрыто в июле 2021 года, а фельдшеры, работавшие там, уволились, сообщает Е1. Сейчас территорию, как и многие другие окрестные населенные пункты, обслуживает Первоуральская станция скорой медицинской помощи. Староуткинцы сообщают, что после вызова ждать бригаду медиков приходится часами. Однако главврач станции скорой помощи Первоуральска Андрей Сорокин уверяет, что в этом районе у скорой помощи Первоуральска две подстанции — в Староуткинске и Новоуткинске. Бригады зачастую заняты на доставке ковидных пациентов в госпитали, поэтому спецмашины зачастую не видят на месте местные жители, считая, что ее попросту нет. По его словам, скорая помощь была организована в Староуткинске в 2011 году. Вызовы к пациентам проходят через диспетчерскую службу Первоуральска, а сама бригада дислоцируется в поселке. Еще одной причиной не удовлетворительного оказания медпомощи жители называют оптимизацию, которая прошла в 2014 году. Тогда в Староуткинске закрыли стационар больницы, открыв вместо него ОВП.

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