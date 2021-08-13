О перпективах выращивания конопли на Урале рассказал Евгений Куйвашев

О том, что в Свердловской области будут выращивать коноплю, заявил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в соцсетях. Таким образом глава региона решил пополнить областной бюджет.

В поисках новых источников пополнения бюджета Свердловской области Куйвашев решил, что нужно выращивать коноплю. Такой вывод глава региона сделал после посещения Всероссийского дня поля — сельхозвыставки, которой проходит в эти под Сысертью. О том, что на Среднем Урале действительно попробуют выращивать коноплю, Евгений Куйвашев написал на своей странице в Instagram. Речь идет, конечно, не о наркосодержащих растениях, а о технической конопле, из которой можно изготовить веревки, одежду и обувь, предметы интерьера и многое другое. Напомним, 12 августа 2021 года глава Среднего Урала посетил сельскохозяйственную выставку страны — Всероссийский день поля-2021, которая проходит в Сысертском районе. После переговоров, прошедших в рамках мероприятия, стало известно, что в текущем году в Свердловскую область доставят более 130 единиц новой сельхозтехники.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter