Очистить реку Ежовку и сделать на ее берегу парк предлагают жители Нижнего Тагила

Очистить реку Ежовку и сделать на ее берегу парк предлагают жители Нижнего Тагила
Очистить реку Ежовку и сделать на ее берегу парк предлагают жители Нижнего Тагила
Сегодня, 12:22ОбществоФото: Зульфия Труфанова
Проект по очищению реки Ежовка и созданию на ее берегу эко-парка предлагают жители Алтайского микрорайона в Нижнем Тагиле. По их мнению, это место может стать популярным для отдыха у жителей Вагонки.

Как рассказала TagilCity.ru одна из инициаторов проекта Зульфия Труфанова, в него включены два небольших пруда на улице Алтайская, а также русло реки Ежовка. Активисты предлагают очистить водоемы и благоустроить их берега.

На этом месте мы хотим сделать эко-парк с пешеходными дорожками, зонами отдыха для взрослых и детей. Это место всегда было популярно среди местных жителей. Вдоль речки Ежовки много родников, сейчас остался лишь один чистый. И сам пруд тоже наполняется за счет подземных источников,сообщила Зульфия Труфанова.

Река Ежовка и близлежащие пруды

Кроме того, тагильчанка считает, что создание такого парка сделает микрорайон Алтайский более экологичным, так как из-за розы ветров дым с промышленных предприятий идет в первую очередь именно сюда.

Рядом с водоемами находится МЖК (молодежно-жилищный комплекс — прим. редакции), где соответственно живут много молодых семей с детьми. Это место прекрасно подошло бы для семейных прогулок, считает активистка.

С данным проектом местные жители обратились в городскую думу Нижнего Тагила, где он был поддержан. На сегодняшний день рабочая группа выясняет источники загрязнения водоемов и ищет способы их очистки.

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