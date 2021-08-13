Певице «Монеточке» надоел ее псевдоним

Певице «Монеточке» надоел ее псевдоним
Певице «Монеточке» надоел ее псевдоним
Сегодня, 16:00Общество
Лиза Гырдымова, более известная как певица Лиза Монеточка, призналась в интервью известному писателю Дмитрию Быкову, что ей надоел ее псевдоним.

Артистка сообщила, что в последнее время она перестала носить «рожки», которые были ее «козырным тузом». Об этом информирует КП-Екатеринбург..

В России все девочки делали макияж в стиле «Монеточки». Гырдымова заявила, что переросла свой привычный стиль. Сейчас девушка просто хочет быть «хорошей певицей». Она всегда из-за сжатых связок являлась 1-2 альтом. В прошлом неправильное пение «Монеточки» было нужно. Это своего рода защитный механизм. Сейчас же Лиза Гырдымова наняла преподавателя по вокалу.

Жизнь на Урале дала артистке много привычек, которые та перенесла в Москву. У девушки до сих пор сохранился «уральский говор». Она лепит пельмени и любит ярко – выраженные времена года. Источником вдохновения «Монеточки», как и раньше, является Николай Коляда.

Лиза Гырдымова рассказала, что под ее песни люди гуляют по лесу, любуются рассветами, провожают молодость и отдыхают на выпускных.

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