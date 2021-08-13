Похитивший рыбу и мясо на 7 млн рублей екатеринбуржец приговорен к 5 годам тюрьмы

В мошенничестве в крупном и особо крупном размере признан виновным житель Екатеринбурга, похитивший продукцию — замороженную рыбу и мясо. Он обманул поставщиков на 7 миллионов рублей.

Орджоникидзевской районный суд приговорил жителя Екатеринбурга, который обманывал поставщиков рыбы и мяса, к 5 годам лишения свободы. В рамках возбужденного уголовного дела следователи собрали достаточное количество доказательств того, что мужчина мошенническим путем причинил ущерб поставщикам рыбной и мясной продукции — свыше 7 миллионов рублей. Екатеринбуржец договаривался с ними от имени несуществующих ИП и юрлиц, подделывая документы и печати. Затем обвиняемый перепродавал полученную продукцию. Отбывать назначенный судом срок уралец будет в колонии строго режима. Напомним, заведующая детским садом в поселке Белоярский Свердловской области, а также ее заместитель похитили из бюджета более 600 тысяч рублей. Используя служебное положение, они получали деньги за фиктивную работу. Заведующая белоярским детским садом и ее заместитель похитили более 626 тысяч рублей

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter