Решить проблемы с нехваткой скалодромов в городе попросили Куйвашева тагильчане

Решить проблемы с нехваткой скалодромов в городе попросили Куйвашева тагильчане
Решить проблемы с нехваткой скалодромов в городе попросили Куйвашева тагильчане
Сегодня, 15:40ОбществоФото: pixabay.com
Жители Нижнего Тагила обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой решить проблему с нехваткой скалодромов в городе.

На капитальный ремонт на три года закрывается ГДДЮТ, там находится единственный в городе большой скалодром. Тагильчане не хотят, чтобы дети «скитались по подвалам» для занятий скалолазанием. Жители города напомнили главе региона, что давно было обещано построить манеж с необходимым оборудованием.

Куйвашев пояснил, что ремонт дворца необходим, однако это может создать определенные неудобства.

Тренировки на время ремонта будут проходить все же не в подвалах, а в спортзалах — на Попова 14а, проспекте Строителей, 20 и спортивном зале школы № 9, ответил Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он отметил, что новый скалодром появился в этом году в школе № 100. Членам сборной Свердловской области придется тренироваться в Екатеринбурге в скалолазном центре на улице Радищева и во Дворце игровых видов спорта.

Также Куйвашев написал, что правительство региона надеется получить софинансирование в рамках национального проекта «Демография». Нижний Тагил будет рассматриваться в качестве одного из мест для строительства нового скалодрома.

Напомним, в Нижнем Тагиле в скором времени начнется ремонт Городского дворца детского и юношеского творчества на улице Красногвардейская, 15. Его планируется закрыть на три года. Все кружки и секции на время реконструкции будут располагаться в других местах.

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Касается каждогоНижний Тагил
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