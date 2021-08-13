Тагильская компания хотела обналичить 6,7 млн через фиктивную сделку

Тагильская компания хотела обналичить 6,7 млн через фиктивную сделку
Тагильская компания хотела обналичить 6,7 млн через фиктивную сделку
Сегодня, 14:03ОбществоФото: 1МI
6,7 млн рублей взыскано с организации в Нижнем Тагиле в доход государства за то, что руководство компании по фиктивной сделке намеревалось вывести активы юридического лица.

Незаконный вывод денежных средств юридического лица пресекла прокуратура Нижнего Тагила по Ленинскому району, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

С помощью фиктивной сделки руководство тагильской организации попыталось передать 6,7 млн рублей в интересах жителя Нижнего Тагила, минуя при этом банковские механизмы. Указанная сумма юрлицом по банковскому переводу в качестве задатка за участие в торгах была переведена организации, которая занимается продажей имущества. Затем организаторам торгов от юрлица было предоставлено заявление, в котором была просьба вернуть денежные средства на счет физического лица, откуда в последствии средства были сняты.

Суд удовлетворил прокурорский иск и признал операции по переводам денежных средств недействительными, так как было установлено, что действия юрлица были предприняты с целью обналичивания финансов. При этом обналичивание денежных средств миновало государственный, финансовый и налоговый контроль. Полученные таким способом деньги были переданы в пользу государства в рамках российского законодательства.

Напомним, директор ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» в Екатеринбурге присваивал зарплату фиктивных работников. Таким образом ему удалось похитить у предприятия почти 8 миллионов рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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