Устроивший «покатушки» на угнанной машине тагильчанин осужден на полгода

Устроивший «покатушки» на угнанной машине тагильчанин осужден на полгода
Устроивший «покатушки» на угнанной машине тагильчанин осужден на полгода
Сегодня, 13:22ОбществоФото: 1MI

На полгода осужден угнавший машину тагильчанин

Полгода колонии-поселения получил тагильчанин, угнавший автомобиль на Сухоложском поселке.

Следствием установлено, что 22 апреля 2021 года ранее судимый тагильчанин совершил угон «ВАЗ 21063» от дома № 5 по улице Проезжая. Автомобиль стоимостью 30 тысяч рублей был без сигнализации и с разряженным аккумулятором.

Тагильчанин обратился к своему знакомому, который не подозревал об угоне, с просьбой завести двигатель. Они оттолкали автомобиль с парковки, осужденный взломал рулевую колонку и соединил провода зажигания.

Затем молодые люди поехали кататься на машине и бросили ее на Северном шоссе. Когда тагильчанина вычислила полиция, он самостоятельно отремонтировал угнанный автомобиль и вернул его владельцу, сообщается в картотеке Дзержинского районного суда Нижнего Тагила.

В результате суд назначил обвиняемому полгода колонии-поселения за угон (ч. 1 ст. 166 УК РФ).

Напомним, в Нижнем Тагиле полиция ищет мужчины, подозреваемых в угоне »ВАЗ-2106». Машина была похищен в конце июля в микрорайоне Кирпичный.

Сюжеты:
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