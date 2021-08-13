Устроивший «покатушки» на угнанной машине тагильчанин осужден на полгода

Затем молодые люди поехали кататься на машине и бросили ее на Северном шоссе. Когда тагильчанина вычислила полиция, он самостоятельно отремонтировал угнанный автомобиль и вернул его владельцу, сообщается в картотеке Дзержинского районного суда Нижнего Тагила.