За долг по кредитам в 380 тысяч рублей у жителя Каменск-Уральского изъят автомобиль

Жителю Каменск-Уральского Свердловской области по решению суда было выставлено требование о добровольном гашении задолженности по кредитам в банках. Мужчина предпочел уклоняться от обязательств и скрывать свое имущество, на которое возможно наложить арест с целью возмещения ущерба кредиторам.

Свыше 380 тысяч рублей задолженности в пользу кредитных организаций накопил свердловчанин. Банки подали на должника заявления в суд. По итогам рассмотрения дела было возбуждено сводное исполнительное производство о взыскании задолженности с уральца, сообщает пресс-служба главного управления ФССП по Свердловской области. В отделе судебных приставов по городу Каменск-Уральскому и Каменскому району ГУФССП России по Свердловской области должнику было предложено добровольно исполнить решения суда и погасить долги перед кредиторами. Мужчина предпочел уклоняться от обязательств и скрывать свое имущество. Так было выявлено зарегистрированное на уральца транспортное средство «Geely Emgrand EC7 FE-1». Автомобиль в последствии в ходе розыскных мероприятий приставы арестовали и передали на ответственное хранение в специализированную организацию. А должник в свою очередь передал документы и ключи от машины как гарант гашения задолженности перед кредиторами. Напомним, у екатеринбуржца за долг более 5 миллионов рублей судебные приставы арестовали Mercedes-Benz и передали на ответственное хранение взыскателю. Mercedes-Benz S 500 арестован за долги в 5 миллионов у жителя Екатеринбурга

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